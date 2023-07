En lo que es uno de los partidos más interesantes de esta decimoctava fecha del Campeonato Nacional, Ñublense de Chillán y Colo Colo se ven las caras en el sur de nuestro país, en un encuentro que es clave para ambos por las distintas pretensiones que tienen hoy en día en el torneo.

Para estas últimas horas, este duelo que en primera instancia estaba programado para el domingo 23 de julio desde las 15:00 horas, sufre un cambio inesperado por un importante problema.

¿El problema? Ñublense sufrió el aplazamiento del duelo ante Audax Italiano por la Copa Sudamericana debido a las intensas lluvias que azotaron el Estadio Ester Roa de Concepción y hoy recién podrá disputar este duelo en el Estadio El Teniente de Rancagua a las 18:00 horas.

Esta situación de manera automática hizo que le duelo entre los ‘Chillanejos’ y Colo Colo no se logre disputar este fin de semana debido a el reglamento de ANFP, en la que los equipos no pueden disputar un duelo hasta cumplidas 48 horas del último duelo disputado, algo que no se cumpliría por parte del equipo de Chillán.

El duelo entre Colo Colo y Ñublense fue reprogramado | Foto: Photosport

Por esto, desde la ANFP rápidamente tomo medidas sobre el asunto y reprogramó lo que fue este compromiso, el cual tiene como fecha el poder disputarse el martes 25 de julio a partir de las 18:00 horas.

De esta manera, Colo Colo podrá tener un día extra para poder trabajar este compromiso, en el cual pueda triunfar y treparse en la parte alta de la tabla, mientras que Ñublense esperará triunfar con todo en esta jornada en la Copa Sudamérica y llegar de la mejor forma a este duelo.