Uno de los grandes problemas que ha tenido Colo-Colo en esta primera mitad de semestre es la falta de gol. Desde la partida de Juan Martín Lucero, el conjunto albo no ha podido llenar el vacío que dejó el actual jugador de Fortaleza de Brasil.

Damián Pizarro, Leandro Benegas, Darío Lezcano, son algunos de los nombres que ha utilizado Gustavo Quinteros para reemplazar a Lucero, sin embargo ninguno le ha aportado con la cuota goleadora esperada. Por eso, Colo-Colo busca desde ya un refuerzo para esa zona.

Según informó D Sports, Lucas Di Yorio, delantero de 26 años y que actualmente milita en el León de México estaría en la órbita de los albos. En la presente temporada, Di Yorio ha disputado 35 partidos y ha anotado 11 goles. Recordemos, que el argentino también tuvo un paso por Everton de Viña del Mar, en donde anotó 7 goles en 13 partidos que disputó en el Campeonato Nacional.

Di Yorio ha tenido una gran temporada en México. (Getty Images)

Sin embargo, Colo-Colo actualmente tiene un problema para traer a Di Yorio. Los albos tienen los cupos de extranjero ocupados, por lo que si quieren traer al argentino deberán liberar alguno.

En estos momentos los cupos de extranjeros están ocupados por: Maximiliano Falcón, Matías de los Santos, Fabián Castillo, Darío Lezcano y Agustín Bouzat. Y aún Colo-Colo debe inscribir a Emiliano Amor, para la segunda parte de torneo.

Se espera que Darío Lezcano sea el apuntado a salir y así poder liberar un cupo de extranjero. Sin embargo, hasta que aquello no suceda, Colo-Colo no puede traer jugadores que no sean chilenos.