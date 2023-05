Gustavo Quinteros le manda un recado a Darío Lezcano: "Leandro siempre está disponible, el otro no"

Colo-Colo aún no puede despegar. El conjunto de Gustavo Quinteros tan solo consiguió un empate en su visita ante el discreto Monagas de Venezuela. En su regreso a Chile, Gustavo Quinteros habló con Al Aire Libre en Cooperativa y comentó sobre la falta goleadora del equipo.

“La idea siempre fue traer a un delantero que pueda reemplazar a Lucero, que entrene periódicamente, que juegue seguido y él no lo pudo hacer. Hablaremos de nuevo con Lezcano”, comenzó diciendo Quinteros.

Sobre el partido, el técnico albo comentó lo siguiente: “Venimos pagando la falta de gol desde que empezó el año. Nos pasó en Copa con Monagas, con Pereira, con Boca. Ayer el equipo mereció hacer más de un gol, pero no pudimos, el rival nos convirtió en una pelota parada y debemos seguir trabajando para confiar en que en algún momento estaremos más precisos y ser más eficaces porque con goles se ganan los partidos”.

Colo-Colo se complica en Copa Libertadores. (Getty Images)

Quinteros también admitió que se pone complicada la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. “Estamos un poco más lejos y se pone difícil, pero estoy preocupado porque merecemos ganar partidos y no los ganamos porque fallamos. O cometemos algún error o no somos eficaces, porque el equipo genera situaciones”.

“La realidad dice que están jugando en Copa seis, siete jugadores juveniles. Me gusta eso, pero no es tan fácil ir y ganar de visitante, porque no tienen ni la experiencia ni el recorrido para afrontar estos partidos”, agregó.

Para cerrar, Quinteros le mandó un especial recado a Darío Lezcano. “Leandro Benegas está siempre disponible, el otro (Darío Lezcano) no. Terminó la mitad de año y no pudo jugar”.