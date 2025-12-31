Colo Colo comenzó a mover con mayor fuerza el mercado de pases y este miércoles, último día del 2025, oficializó a su segundo refuerzo para la temporada 2026. A través de sus redes sociales, el ‘Cacique’ confirmó la llegada del defensor uruguayo Joaquín Sosa, quien ya se incorporó al plantel albo y se transformó en una de las apuestas defensivas para el nuevo año.

“El central uruguayo Joaquín Sosa ya es Cacique y se convierte en nuestro segundo refuerzo para la temporada 2026”, fue el mensaje con el que el club le dio la bienvenida al zaguero, acompañado del tradicional “Bienvenido al Eterno Campeón”, sello característico en las presentaciones oficiales del Popular.

La llegada de Sosa responde a una necesidad clara en el equipo de Fernando Ortiz, considerando las salidas y posibles partidas que ha sufrido la defensa alba en este mercado. El uruguayo viene a reforzar una zona que fue prioridad para la dirigencia, tanto por rendimiento como por profundidad de plantel.

Con pasos recientes por el fútbol sudamericano y europeo, Joaquín Sosa es un defensor zurdo que destaca por su juego aéreo, presencia física y capacidad para salir jugando desde el fondo. Su arribo busca entregar equilibrio y competencia interna en la zaga del ‘Cacique’ de cara a los desafíos del 2026.

De esta manera, Colo Colo continúa armando su plantel para la próxima temporada, donde espera volver a ser protagonista a nivel local e internacional. Con Sosa ya confirmado y otros nombres aún en carpeta, en Macul comienzan a tomar forma los primeros cimientos del proyecto albo para el nuevo año.

