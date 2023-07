Colo Colo tuvo un partido de altos y bajos para vencer a Huachipato, conjunto que se fue al descanso derrotándolo por la cuenta mínima pero que después vería a un inspirado Carlos Palacios para dar vuelta la tortilla.

Fue precisamente en el entre tiempo que Óscar Opazo se quedó en el banco de suplentes y no volvió a la cancha tras haber sufrido una pequeña complicación que lo marginó de la segunda fracción del compromiso.

Pese a que se temía lo peor, fue el propio Opazo quien puso paños fríos en el post partido y explicó su lesión, asegurando que no fue nada grave, aunque no dio plazos de si podrá estar o no ante Palestino este miércoles.

Colo Colo enfrenta a Palestino este miércoles por Copa Chile. | Foto: Photosport

“Yo quería jugar, pero los médicos me aconsejaron que era mejor que no, para no lamentarse después, mejor perderse 45 minutos que más partidos. Es preventivo, es una sobrecarga que no alcanzó a ser desgarro”, dijo.

Opazo terminó contento tras el claro triunfo de Colo Colo en el segundo tiempo: “Demostramos que somos un plantel amplio, con jugadores que tienen ganas, estamos muy contentos y esperamos seguir por este camino”.

¿Estará ante Palestino o no? El Cacique este miércoles enfrenta a los árabes por las semifinales de la zona centro norte de la Copa Chile, torneo de suma importancia para los dirigidos por Gustavo Quinteros para asegurar una plaza internacional a Copa Libertadores.