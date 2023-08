La FIFA entregó el fallo tras la demanda de Colo Colo por la salida de Juan Martín Lucero a Fortaleza. El futbolista fue sancionado con cuatro meses fuera de la actividad, mientras que el cuadro brasileño no podrá incorporar en dos ventanas de mercado.

Según reportó La Tercera, la resolución no dejó del todo satisfecho al Cacique. Por eso no existió ninguna vocería de parte de alguno de los dirigentes. El punto que no conforma al Cacique tiene que ver con el perjuicio económico que alegan que provocó la salida del centrodelantero.

En el cuadro albo habían desembolsado 900 mil dólares en el pase del Gato y anunciaron la extensión de su vínculo hasta 2025. Además sostienen que no es válida la cláusula de penalización que invocó el delantero en su salida del estadio Monumental.

Los albos exigen una indemnización de 2,1 millones de dólares, lo cual no fue considerado en una primera instancia. Por eso apelarán a la decisión, lo propio hará Fortaleza que mostró sorpresa ante el fallo y anunció que presentará un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Colo Colo apelará al fallo inicial por el caso Martín Lucero (Foto: Photosport)

En la demanda también se exigía la suspensión entre cuatro y seis meses al jugador, más la prohibición al elenco brasileño de fichar en tres ventanas de mercado. Estos puntos sí fueron abordados en la sanción.

De esta manera, el tema jurídico tendrá otro capítulo para determinar una resolución final sobre la partida de Juan Martín Lucero desde Colo Colo para luego fichar en Fortaleza de Brasil.