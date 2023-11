¿Palo a Colo Colo? Martín Rodríguez deja su futuro en el aire: "Si sientes que no te valoran en un lugar, te vas a uno donde sí te valoren"

Martín Rodríguez tiene un lugar especial y mixto en la retina de los hinchas de Colo Colo; el jugador ha tenido dos pasos por el Estadio Monumental y en los dos se ha marchado para buscar mejores oportunidades laborales.

La última ocurrió cuando el proceso de Gustavo Quinteros estaba tomando forma en el Cacique y el ahora jugador del DC United tomó una oferta de Turquía para tener su primera incursión por el viejo continente.

En conversación con Ignacio Zepeda para su canal de TikTok, el jugador que milita en la MLS aborda su presente: “Tengo contrato vigente con el DC United, tengo que volver el 13 de enero y eso más que nada. La liga está creciendo mucho, la vida es maravillosa y estoy viviendo un sueño”.

Rodríguez tiene contrato vigente con el DC United. | Foto: Photosport

Consultado sobre si en un futuro cercano planea volver, Rodríguez entrega señales mixtas: “No sé si cercano, no lo puedo decir. Me queda un año de contrato y pueden pasar muchas cosas, pero estoy abierto, mi corazón está en Colo Colo, pero el fútbol es de momentos y si sientes que no te valoran en un lugar te vas para uno en donde sí te valoran”.

Lo más llamativo de la entrevista, eso sí, llegaría en el final: Rodríguez fue consultado sobre si existía alguna posibilidad de jugar en Universidad de Chile, algo que rechazó al 100%: “No hay opción de llegar a la U”, remató.

Cabe recordar que Martín Rodríguez pasó buena parte de la última temporada de la MLS alejado por una rebelde lesión que lo marginó e hizo operarse. Ahora, planea volver en enero y volver a ganarse un puesto en el equipo capitalino.

Los pasos de Rodríguez en Colo Colo

Martín Rodríguez ha tenido dos incursiones en Colo Colo; la primera fue en la temporada 2014-2015 y 2015-2016, mientras que la segunda fue en 2020 y 2021, marchándose en el primer semestre.

Los títulos albos de Rodríguez

Con los albos acumula tres títulos; la Primera División del Torneo de Apertura 2015 y las ediciones de la Copa Chile 2016 y 2021.