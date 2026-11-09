¿Para quién? Arturo Vidal lanza picante mensaje tras el título de Colo Colo: “Están…”

El mediocampista utilizó sus redes sociales para dejar una burlesca publicación. Fue clave en la estrella número 35.

Colo Colo es pura algarabía desde Arica a Magallanes: se coronó campeón de la Liga de Primera. El cuadro albo alcanzó un nuevo trofeo para sus vitrinas y Arturo Vidal fue crucial para tal consagración.

Además de liderar al conjunto popular durante la temporada, el volante anotó el primer gol en el triunfo 2-1 sobre Ñublense en Chillán. Por esto, el oriundo de San Joaquín celebra a cabalidad la estrella 35 de la institución.

Así lo ha demostrado a través de redes sociales, en las que ha compartido mensajes festejando el logro, aunque hubo uno que llamó la atención. ¿Por qué? Destacó por lo desafiante.

Utilizando un emoji de sapo, el mediocampista de 39 años lanzó sin mencionar destinatario alguno: “Están tristes“. Lo acompañó con otros íconos, riéndose de la situación.

¿Para quién irá dirigida la historia de Arturo Vidal en Instagram? Solo él lo sabe. Ahora, tendrá que enfocarse en una nueva corona: tiene pendiente la Copa Chile. En semifinales, Colo Colo enfrentará a O’Higgins.

Arturo Vidal dejó un curioso mensaje en redes sociales. (Imagen: Photosport)

Publicidad

Arturo Vidal deja un recado en Colo Colo

Cabe consignar que el histórico futbolista fue consultado en zona mixta sobre su continuidad en el Estadio Monumental. Le molesta que cuestionen sus pretensiones económicas.

“Soy la cara visible de los 30 auspiciadores del club. ¿Ustedes creen que podría estar alegando por algo? Yo no tengo problema. Si Colo Colo fuera de la gente, jugaría gratis, pero no es de la gente“, reflexionó.

El mensaje de Arturo Vidal en Instagram

¿Para quién? El mensaje de Arturo Vidal tras el título de Colo Colo. (Foto: Instagram)