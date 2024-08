Carlos Palacios se transformó en una de las grandes figuras de Colo Colo en el triunfo por 1 a 0 ante Junior de Barranquilla, duelo válido por los octavos de final de la Copa Libertadores.

La gran asistencia de La Joya a su compañero Vicente Pizarro hizo desatar la euforia de casi 40 mil hinchas que llegaron en masa hasta el Estadio Monumental a ver el club de sus amores.

Fue en zona mixta que el “7” del conjunto Popular abordó a la prensa y salió a defenderse con uñas y dientes de las críticas de los hinchas albos, quienes le exigen en cada compromiso mucho más.

“Me río, veo que dicen muchas cosas, que critican, que están buscando el problema no sé por qué, ustedes son los que están con las personas que siempre lo dicen y yo me dedico a jugar, con lo que me dice el técnico, mis compañeros me dan la confianza y me hacen sentir importante dentro del equipo. Me siento feliz y me enfoco, a veces me llegan rumores pero me río, dicen que soy lagunero y no sé qué, pero somos once jugadores dentro de la cancha y no puede pasar por mí la pelota los 90 minutos“, señaló.

PATRICIO YÁÑEZ SALE A RESPONDERLE A CARLOS PALACIOS

Uno que salió al paso de estas declaraciones fue Patricio Yáñez, ex seleccionado nacional y actual panelista del programa Deportes en Agricultura de Radio Agricultura.

“Si él tuviese regularidad y mostrara sus capacidades no habría vuelto al fútbol chileno y estaría en la Selección Chilena, y ninguna de esas dos cosas ocurre”, lanzó el ex jugador del albo.

Tras su partido ante Junior, Palacios abordó las críticas de los hinchas albos | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“Yo no voy a entrar a la discusión del típico jugador que hace medio partido bueno…El día que tenga regularidad en la Roja y vuelva a un fútbol competitivo como el brasileño, él va a tener la respuesta a esto que entiende que es una crítica, que es lagunero”, cerró.

Junior vs. Colo Colo, día y hora

La revancha por los octavos de final de Copa Libertadores de América se jugará el próximo martes 20 de agosto desde las 20:30 de la tarde de Chile continental, duelo que dirimirá quién avanza a los cuartos de final y quién se queda en el camino.