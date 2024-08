Carlos Palacios se robó las miradas de los hinchas de Colo Colo en el importante triunfo por 1 a 0 ante Junior de Barranquilla, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista de 24 años tomó las riendas del cuadro dirigido por Jorge Almirón y fue el encargado de habilitar con una gran asistencia a Vicente Pizarro en el único tanto del encuentro.

Un dato no menos es que el volante destacó a gran nivel en el Estadio Monumental: fue el futbolista que tuvo más chances creadas (5), duelos ganados (11) y gambetas completadas (6).

EN BOCA JUNIORS LAMENTAN LA NO CONTRATACIÓN DE CARLOS PALACIOS

En Argentina el rendimiento de La Joya no pasó desapercibido, puesto que los simpatizantes de Boca Juniors recordaron el interés del mismísimo Juan Román Riquelme en contar con sus servicios.

“Asumo que este Palacios quería Boca Juniors”, “Duele que Carlos Palacios no haya llegado a Boca”, “Me comentan que hay PARTIDAZO del 10 que buscaba Boca: Carlos Palacios”, “Este es el Palacios que vino a buscar Boca y quiere Román” y “Palacios carrearía bastante a Boca”, fueron algunos de los comentarios de los aficionados de Boca en redes sociales.

Palacios fue una de las figuras del Cacique | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Hay que destacar que en su momento el ex Unión Española le envió un recado el ex 10 del Xeneixe ante el interés del cuadro trasandino. “Conversé con Román, como siempre. Desde enero que llevo una relación muy bonita con él, me ha tratado súper bien. No sé que me ve, cómo dicen por ahí, no sé qué me ve. Así que le mando un abrazo y… que le pregunten, qué me ve”, manifestó.

¿CUÁL Y CUÁNDO ES EL PRÓXIMO PARTIDO DE COLO COLO?

El conjunto Popular no tiene descanso y este viernes 16 de agosto deberá enfrentar a Coquimbo Unido por la Fecha 20 del Campeonato Nacional 2024, compromiso que comenzará a partir de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.