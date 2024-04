Pato Yáñez tilda de fracaso lo de Jorge Almirón en Colo Colo: "Me sorprende que el técnico no se diera cuenta"

Ayer Colo Colo sufrió una dura goleada en contra ante Ñublense por la séptima fecha del Campeonato Nacional. El Cacique se inclinó por 3-0 con equipo alternativo frente a los Diablos Rojos, en una nueva polémica decisión del entrenador Jorge Almirón.

El técnico argentino decidió darle descanso a 10 jugadores titulares para cuidarlos de cara al partido del martes contra Fluminense por Copa Libertadores, lo que influyó directamente en el resultado en la Región de Ñuble.

Tras aquello, las críticas no se hicieron esperan contra el ex Boca Juniors. En la transmisión de Radio Agricultura, el histórico Patricio Yáñez se lanzó con todo y tildó de “fracaso” la planificación de Almirón.

“Fracasa la posibilidad de alternar, de meter un equipo alternativo. Colo Colo no tuvo un resultado adecuado al menos en lo que se relaciona con el torneo local. Es el segundo partido que se lo vimos, el primero fue contra O’Higgins en Rancagua. Y hoy perdió por una mayor diferencia”, comenzó diciendo, recordando el 0-1 de la segunda fecha.

“Uno podía pensar que por el hecho de tener más tiempo de trabajo, Almirón podría ofrecer algo más sólido, pero sólo lo consiguió en los primeros minutos, después Colo Colo fue un equipo muy cortado. Hubo la intención de salir desde atrás a ras de piso, sin buscar el pelotazo”, continuó.

La responsabilidad de Jorge Almirón

Seguido, Pato Yáñez responsabilizó directamente el DT: “Esta situación es responsabilidad del técnico. Es decisión de Almirón poner sólo a (Brayan) Cortés de los titulares. Llévate tres o cuatro jugadores en la banca o que jueguen un tiempo”.

“Almirón toma una decisión radical. Pueden decir que es su convicción y que ya lo hizo con Boca Juniors y llegó a la final de la Copa Libertadores, pero ese es otro proceso, otro plantel y otro fútbol”, completó.

Jorge Almirón sumó su tercera derrota al mando de Colo Colo. (Foto: Photosport)

Pato Yáñez mantiene la esperanza del título de Colo Colo

Finalmente, el exfutbolista y comentarista deportivo, prefirió no dar por perdido el Campeonato Nacional, ya que queda mucho torneo por delante.

“No creo que Colo Colo haya hipotecado el torneo ya, nuestro fútbol es muy irregular y queda mucho Campeonato, pero es un llamado de atención importante. Me sorprende que después de lo de O’Higgins, el técnico no se diera cuenta que con este equipo no trabajado no puede seguir rotando así. Una cosa es entrenar y otra jugar. Pero fracasa la propuesta de Almirón, al menos en el Campeonato Nacional. No obtiene el resultado esperado, Colo Colo no se vio bien”, concluyó el campeón de la Copa Libertadores 1991.