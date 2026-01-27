La partida de Lucas Cepeda en Colo Colo le dejó tarea a Daniel Morón y compañía, quienes se movieron rápidamente y habrían asegurado a Lautaro Pastrán como nuevo refuerzo según lo informado por el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado.

El nombre de Pastrán, con pasado en Everton de Viña del Mar, Belgrano de Córdoba y Liga Deportiva Universitaria de Quito en el 2025, no llena el paladar de Patricio Yáñez, histórico ex jugador de Colo Colo.

Yáñez no aprueba a Pastrán como reemplazo de Lucas Cepeda. | Foto: Photosport

“Encontrar un reemplazante de Cepeda no hay, y si lo consigues te cuesta 3-4 palos verdes. Es lo que encuentran barato, pero me imagino que lo visa Fernando Ortiz y Daniel Morón, porque sino no tendría sentido traerlo”, dijo sobre su inminente llegada en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Yáñez deja muy en claro que entre Pastrán y Lucas Cepeda hay un mundo de diferencia y no se parecen en lo absoluto: “Es nada que ver con Lucas Cepeda. No tiene desborde, no encara por los costados abriendo la cancha…”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que todo indica que Lautaro Pastrán se convertirá este miércoles en nuevo refuerzo de Colo Colo y buscará dejar en el olvido el buen paso que tuvo Lucas Cepeda en el Estadio Monumental.

