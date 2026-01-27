En Colo Colo están a detalles de confirmar a su quinto refuerzo de este mercado de fichajes, a solo cuatro días del debut del Cacique en la Liga de Primera 2026.

Se trata del puntero argentino Lautaro Pastrán, quien está a la espera de la aprobación del directorio de Blanco y Negro para arribar al Estadio Monumental, a préstamo desde Belgrano de Córdoba.

Ante aquello, uno que confía en su llegada al cuadro popular es el ídolo albo Marcelo Barticciotto, quien este martes en Radio Cooperativa llenó de elogios al jugador de 23 años.

“Pastrán es un muy buen jugador, jugador rápido, que arriesga en los mano a mano. Cuando fue a Blegrano arrancó muy bien, después se quedó. Arrancó muy bien, jugando de titular inclusive, y después no terminó tan bien”, comenzó diciendo.

En la misma línea, el campeón de la Copa Libertadores 1991 indicó que el futbolista podría tener una revancha en Colo Colo luego de su deslucido paso por Liga de Quito.

“Ahora lo perdí un poco de vista en Liga, no jugó tanto y en definitiva hizo muy pocos goles. Igual es una oprotunidad venir de un lugar donde uno no juegue tanto, que no haga goles y que no haya rendido de muy buena forma, venir a Colo Colo me parece que es un gran paso”, indicó Barticciotto.

Respecto a dónde le puede aportar al entrenador Fernando Ortiz, el Barti aseguró que Pastrán puede jugar como extremo por ambos carriles, recordando su buena etapa en Everton de Viña del Mar entre 2021 y 2024.

“Es puntero, puede jugar por las dos puntas. No tiene el remate de (Lucas) Cepeda pero puede jugar con pierna cambiada también, él es derecho. En Everton anduvo muy bien”, completó el exfutbolista.

Cabe recordar que el directorio de Blanco y Negro se reunirá mañana (miércoles) para ratificar la llegada de Lautaro Pastrán como el quinto refuerzo de Colo Colo para este 2026.

Lautaro Pastrán tuvo dos etapas en Everton entre 2021 y 2024. (Jonnathan Oyarzún/Photosport)

