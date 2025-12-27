El mercado de fichajes comienza a activarse con fuerza en Sudamérica y varios movimientos empiezan a generar expectativa en los distintos equipos del fútbol chileno, los cuales buscan reforzarse de buena manera de cara a la próxima temporada.

Universidad Católica observa con atención distintas alternativas para potenciar su plantel, considerando nombres que ya han sido seguidos en ciclos anteriores y que encajan en el perfil que pretende el cuerpo técnico encabezado por Daniel Garnero.

Justamente en las últimas horas, una señal desde el extranjero volvió a encender las alertas en San Carlos de Apoquindo ¿Cuál fue?

Lautaro Pastrán se despide de Liga Universitaria de Quito

Lautaro Pastrán, futbolista que en la última temporada vistió la camiseta de Liga de Quito, confirmó su salida de su club ecuatoriano y ahora deberá volver a Belgrano de Córdoba, club dueño de su pase.

El ex Everton de Viña del Mar utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de la fanaticada de los albos. “Un año de altos y bajos, de aprendizaje y crecimiento. Empezó fuerte, tuvo tropiezos, pero termina con una sonrisa y el corazón lleno. Gracias a la hinchada, al club y a todos los que me apoyaron siempre. Me voy agradecido y orgulloso de haber defendido estos colores”, escribió.

Lautaro Pastrán disputó 45 partidos oficiales, donde anotó dos goles y tuvo tres asistencias | FOTO: Instagram

Con este anuncio, Pastrán cierra su ciclo en Ecuador y su nombre vuelve a sonar con fuerza en el mercado chileno, generando expectativa entre los simpatizantes del elenco precordillerano.

En síntesis…

Lautaro Pastrán se despide de Liga de Quito tras una temporada con altibajos y regresará a Belgrano de Córdoba.