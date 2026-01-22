Lucas Cepeda ya es historia en Colo Colo. La dirigencia alba aprobó por unanimidad su venta y el delantero continuará su carrera en el Elche de España, cerrando así una operación que se transformó en una de las más relevantes del actual mercado de pases.

La confirmación llegó a través del periodista Daniel Arrieta en TNT Sports, quien informó en vivo que la decisión estaba tomada y que el extremo partirá definitivamente al fútbol europeo. La noticia generó impacto inmediato entre los hinchas, considerando el peso que había adquirido el jugador en el equipo.

La salida de Cepeda no solo marca una baja sensible en lo futbolístico, sino que también obliga a Blanco y Negro a mover rápidamente sus piezas en el mercado. En Macul entienden que perder a uno de sus jugadores más desequilibrantes exige una respuesta a la altura.

Lucas Cepeda es vendido al Elche de España. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

Por lo mismo, desde la interna alba ya asumen que el próximo paso será encontrar un reemplazante que permita mantener la competitividad del plantel, sobre todo pensando en los desafíos de la temporada y en la presión permanente por pelear todos los frentes.

Los tres candidatos a reemplazar a Cepeda

El periodista Christopher Brandt fue claro en ESPN al abordar el escenario que se abre tras la partida del atacante: “Si se va Cepeda, hay que buscar un reemplazante. Quizás no se gaste mucho dinero, pero sí negociar de la mejor forma posible para que llegue un jugador de proyección o uno consolidado”.

El mismo comunicador ya había adelantado otros nombres sobre la mesa, aunque sin negociaciones cerradas por ahora: “De momento no hay nada concreto, pero se han ofrecido nombres. Por ejemplo Lautaro Pastrán que jugó en Everton y pertenece a Belgrano. Ahora habrá que ver si avanza o no”, comentó, instalando al argentino como una de las alternativas que ronda en Macul.

Lautaro Pastrán suena como posible reemplazo de Lucas Cepeda en Colo Colo (Foto: Photosport)

Pastrán aparece como una carta interesante por su conocimiento del medio y por su proyección, factores que encajan con el perfil que estaría buscando la dirigencia para no realizar una inversión desmedida, pero sí apuntar a un futbolista con potencial de crecimiento, tal como llegó Cepeda en 2024 a Macul.

Pastrán no fue el único, ya que además, al día siguiente señaló: “Otro nombre que ha sido sondeado es el de Víctor Dávila que está en una situación particular en México y seguramente aparecerán más“.

Víctor Dávila es otro nombre que comienza a asomar con fuerza en Macul (Photo by Manuel Velasquez/Getty Images)

A ese nombre se suma otro que comenzó a tomar fuerza en las últimas horas, según reveló Cristián “Tomate” Alvarado en Radio ADN: “Hay un nombre que toma fuerza y que me dicen que ya existe alguna conversación con Aníbal Mosa y también con la gerencia deportiva encabezada por José Daniel Morón. Jugador de Audax Italiano que estuvo cerca de llegar a la Universidad de Chile, Esteban Matus”.

Esteban Matus fue el último nombre que se unió a la posible lista de reemplazantes de Lucas Cepeda (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

De esta manera, el escenario comienza a tomar forma en Colo Colo: con Cepeda ya fuera del club, la dirigencia acelera las gestiones para encontrar un reemplazo que responda a las exigencias del equipo y a la presión de una hinchada que espera que el vacío dejado por el extremo sea cubierto con rapidez y acierto.

