Javier Correa fue la gran figura de Colo Colo en la derrota ante Alianza Lima por 2-3 en Uruguay, donde el delantero cordobés anotó los dos goles del Cacique, mostró ganas y fue un constante agente ofensivo en el equipo de Fernando Ortiz.

Una vez finalizado el compromiso, Correa habló con la prensa en su tono: “Sé que hay muchos que quieren estar en este lugar, pero hay que pelarse el ojete para estar acá. Yo me lo pelé. Que sigan hablando, no me interesa. Estoy tranquilo con lo que voy haciendo”, dijo.

Las palabas del delantero, eso sí, no cayeron para nada bien en Patricio Yáñez, histórico albo quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura no se lo mandó a decir con nadie: “Este chico no acepta la crítica, pareciera ser que no dimensiona lo que es ser un ‘9’”, dijo.

Para Patricio Nazario, Javier Correa por su posición, debería estar habituado a estas situaciones: “Habitualmente está obligado a hacer goles, si el equipo no tiene funcionamiento ofensivo se le va a mirar con un ojo bien clínico”.

“Si las críticas que se refiere él vienen del año pasado… nadie duda de sus capacidades, pero uno tiene que ser justo y honesto en decir que cuando tiene 4 no siempre materializa, sencillamente no estaría en el fútbol chileno y estaría en Argentina, Brasil o Europa”, agregó.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Javier Correa está respondiendo con goles a su cartel de goleador y esperará prolongar su racha este miércoles cuando Colo Colo enfrente a Peñarol.

