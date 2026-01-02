El mercado de fichajes del fútbol chileno suele estar marcado por rumores, versiones cruzadas y nombres rimbombantes que rápidamente captan la atención de los hinchas.

Uno de esos casos es el de Eduardo Vargas, delantero de Audax Italiano, cuyo futuro ha sido vinculado en las últimas semanas con un eventual regreso a Universidad de Chile, club donde alcanzó su mejor versión.

Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo rumor. El exfutbolista y comentarista Patricio Yáñez deslizó en Radio Agricultura que el nombre de “Turboman” también podría estar ligado a Coquimbo Unido, comentario que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Eduardo Vargas convirtió 7 goles en 31 partidos disputados con los Itálicos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

La respuesta categórica desde Coquimbo Unido sobre el rumor de Eduardo Vargas

Desde la Región de Coquimbo no tardaron en reaccionar para frenar de raíz cualquier tipo de especulación en torno al atacante.

Fue el gerente deportivo de los Piratas, Pablo Ramírez, quien salió al paso de los dichos en conversación con RedGol, descartando de manera tajante cualquier acercamiento por el segundo máximo goleador histórico de la Selección Chilena.

“No hay nada de nada con Eduardo Vargas. No es cierto que sea opción para Coquimbo”, señaló Ramírez.

De esta manera, Coquimbo Unido desmiente sin matices la información y, mientras tanto, en el mundo azul los hinchas del Romántico Viajero continúan ilusionándose con un eventual retorno del campeón de la Copa Sudamericana.

En síntesis…