Salomón Rodríguez tuvo un paso para el olvido en Colo Colo durante la temporada 2025, donde el delantero uruguayo apenas pudo anotar 3 goles en 26 partidos que terminaron sellando su salida del Cacique.

Si bien los albos conservan la carta del jugador, Rodríguez no convenció a Fernando Ortiz y el nativo de Uruguay partirá a préstamo al Montevideo City Torque según informaron desde Dale Albo.

Uno que reaccionó a su salida fue Patricio Yáñez, quien en ‘De Puntete’ aseguró que a Rodríguez “Le pesó la camiseta. Tuvo oportunidades y no las aprovechó. En ningún momento se vio un jugador que evolucionara, que tú dijeras ‘sabes qué, lleva meses, le costó, pero se adaptó y terminó rindiendo’”.

Rodríguez deja Colo Colo sin pena ni gloria. | Foto: Photosport

“En ningún caso fue un jugador que tuviera un momento donde tú dijeras ‘va de menos a más, de frentón’. No pasaba nada”, complementó sobre el año que tuvo Salomón Rodríguez con la camiseta de Colo Colo.

En el cierre, el histórico campeón de la Copa Libertadores con Colo Colo resume en una palabra al uruguayo: “Se vio un jugador muy discreto. Le pesaba todo, no era capaz de devolver una pared. Era muy triste, de verdad. Deprimente”, cerró.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Salomón Rodríguez no seguirá en Colo Colo para la temporada 2026 y espera poder relanzar su carrera y volver a valorizarse para, en algún día, volver a ser una alternativa en los albos.

