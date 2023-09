Pese a que han pasado varios días del acto de indisciplina que tuvieron los atacantes Jordhy Thompson y Damián Pizarro en Colo Colo, el cual los marginó del Superclásico ante la Universidad de Chile, todavía siguen existiendo repercusiones.

Y es que ambos jóvenes jugadores participaron de una ‘pichanga’ informal y terminaron yéndose a los combos, situación que molestó con creces a la dirigencia alba, sus compañeros y a Gustavo Quinteros, entrenador del Cacique.

Todavía se desconoce cuánto tiempo estarán afuera ambos jugadores | FOTO: Photosport

Pedro Morales, ex jugador del conjunto Popular, no hizo oídos sordos ante este tema y les cayó con todo a ambos canteranos albos en un live de Instagram con el medio Prensa Fútbol.

“A mí me daría verguenza, me daría verguenza. Yo no sé como esos chicos hacen eso, de verdad. Están jugando en uno de los equipos más grande de Chile, son reconocidos, juegan Copa Libertadores, uno está a punto de irse, uno ya tenía problemas con su ex pareja”, dijo Pokegol.

“En la MLS te preparaban y aquí no te preparan y pasan estas cosas, entonces yo creo que Colo Colo va a tomar una decisión ejemplar como club y un mensaje para todos los chicos que están empezando que es algo terrible”, remarcó el ex volante nacional.

“Es impensado, es inexplicable. Estás jugando en el barrio con tus amigos. ¿Qué amigos tienes? Estás rodeado de puros malandras y de pura gente que no te quiere ayudar. Perjudicaron a Colo Colo para el Clásico y para lo que viene en el Campeonato Nacional”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo por el Campeonato Nacional?

Los dirigidos por Quinteros volverán a ver acción en el Torneo Nacional 2023 el próximo 14 de septiembre cuando reciban a Deportes Copiapó en el Estadio Monumental.