Cristián Zavala volvió esta temporada a Colo Colo tras haber estado a préstamo en Curicó Unido el 2023, club con el cual no pudo hacer una buena campaña en lo colectivo y terminó descendiendo a la Primera B del fútbol chileno.

Bajo el mandato de Jorge Almirón, Zavala lentamente se ha transformado en un fijo del ex DT de Boca Juniors, pero sabe que no puede relajarse en un plantel donde todos quieren jugar al lado de Arturo Vidal.

Rodrigo ‘Polaco’ Goldberg cree saber por qué Cristián Zavala entrega más del 100% y termina los partidos con un evidente cansancio, en donde corre todas las pelotas y trata de ser un aporte en la ofensiva del Cacique.

Zavala celebró ante Trinidense, pero le anularon el gol. | Foto: Photosport

“Zavala probablemente sabe en su cabeza que él no es un titular indiscutido, entonces cuando pasa eso, él debe pensar ‘si no corro, si me relajo un poco, fuera’”, dijo Polaco en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Por otro lado, Goldberg no cree que otros jugadores con más peso en el plantel tengan el mismo problema que podría tener el ex Deportes Melipilla: “El resto, jugadores como Pavez o Vidal, por ejemplo, si lo hiciera no van a salir, no los van a sacar”, aportó.

En el cierre, el Polaco redondea su idea sobre Zavala y su sobre exigencia en los partidos de Colo Colo, diciendo que “Tengo la impresión que Zavala hace eso porque piensa que, si no da el máximo, lo sacan”, remató en el cierre.

Colo Colo quiere recuperar terreno en el torneo

Cristián Zavala y el plantel albo tendrá este domingo 17 de marzo un nuevo desafío cuando tenga que enfrentar a Coquimbo Unido en la ciudad puerto por la Fecha 5 del Campeonato Nacional 2024.