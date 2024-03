Un tremendo problema hay en la interna de Colo Colo y que se destapó en la noche del miércoles tras el empate 1-1 ante Sportivo Trinidense en Paraguay, por el partido de ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Terminado el cotejo en el Estadio La Huerta de Asunción, ninguno de los jugadores del Cacique quiso dar declaraciones a la transmisión oficial, en conferencia de prensa ni tampoco minutos más tarde en zona mixta, exponiendo al club a una sanción económica por parte de Conmebol.

Nueva polémica en Colo Colo

Según información de ESPN, la decisión de los jugadores de no hablar con la prensa habría sido en señal de protesta contra los dirigentes, luego de no haber llegado a acuerdo por los premios de esta participación en la Libertadores 2024. Incluso, esta medida la mantendrán hasta resolver aquello.

Es más, antes de emprender vuelo desde el Aeropuerto Internacional de Santiago ninguno de los futbolistas se detuvo a conversar con los medios presentes. El último miembro del plantel que dio una conferencia de prensa fue el defensa Maximiliano Falcón, el pasado lunes en el Estadio Monumental.

En Colo Colo no quedaron nada contentos tras su visita a Sportivo Trinidense en Paraguay.

La respuesta de los dirigentes de Blanco y Negro

Quien sí atendió a la prensa fue el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stohwing, quien se hizo el desentendido respecto a lo sucedido.

“Quizás un poco de frustración. No sabía que no habían hablado, todavía no me he enterado mucho de eso. Ya veremos qué pasó con eso. Los saludé a todos (los jugadores), están cabizbajos”, relató el timonel albo luego de salir del camarín del cuadro popular.

Seguido, se acercó a atender las consultas de los medios el gerente deportivo Daniel Morón, quien algo esbozó respecto a esta decisión del plantel.

“Los jugadores son ellos los encargados de decirles por qué no hablan. Yo no puedo responder por los jugadores. No soy yo quién les debe contestar esa pregunta, son los jugadores. Sí me llama la atención, porque siempre hablan y es obligación hablar. Pero esa es una decisión que tienen que contestar ellos“, contestó el exfutbolista.

Todo este lío se da en medio de la participación internacional del Eterno Campeón y previo al Superclásico contra Universidad de Chile, que se disputará el próximo domingo 10 de marzo, a las 18:00 horas, en el Estadio Monumental.