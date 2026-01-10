Daniel ‘Popín’ Castro se ha transformado en la gran obsesión de Colo Colo en el Mercado de Fichajes, toda vez que el delantero de Deportes Limache fue una de las buenas figuras que tuvo la Liga de Primera 2025.

Si bien el Cacique ofertó por el artillero de 31 años, la oferta no habría encontrado buena respuesta en el elenco de la Región de Valparaíso y habría sido rechazada con un feo portazo a los albos.

Colo Colo sigue intentando para quedarse con Popín Castro. | Foto: Photosport

A eso hay que sumarle que, según supo Bolavip Chile, el jugador estaría prácticamente listo al otro lado de la Cordillera de los Andes y tendría su primera aventura internacional para continuar su carrera profesional.

Cuando parecía que el Cacique se quedaba sin pan ni pedazo, aparece una luz de esperanza tras los dichos de César Villegas, presidente de Deportes Limache, a El Mercurio: “Estamos analizando todas las ofertas”, dijo.

Mientras no haya un anuncio oficial, el Cacique puede seguir ilusionándose con los goles de Daniel ‘Popín’ Castro, pese a que el círculo íntimo del jugador habría confesado que Castro no ve con malos ojos partir al exigente y competitivo fútbol argentino.

En síntesis

Daniel Castro, delantero de 31 años, es el principal objetivo de Colo Colo este mercado.

El presidente de Deportes Limache, César Villegas, confirmó que están analizando todas las ofertas actuales.