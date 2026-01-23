Colo Colo hoy en día se encuentra en búsqueda de un nuevo refuerzo para este 2026 tras la salida de Lucas Cepeda, la que sin duda le significa un importante problema para Fernando Ortiz, quien buscará un nuevo nombre para llegar al ‘Cacique’.

Sobre esta situación el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio dentro del programa ‘Balong Radio’ en Youtube para hablar del mercado de Colo Colo, en la que dentro de este le baja el pulgar a un jugador que ha sido vinculado al ‘Popular’: Daniel ‘Popín’ Castro.

“Creo que Popín Castro no es para Colo Colo, es un tipo de jugador que no se va ver nunca en el contexto en el que juega Limache jugando por Colo Colo, de ir al contraataque, de atacar el espacio”, parte señalando de Tezanos.

Siguiendo en esa misma línea, el comunicador declara que al jugador de Deportes Limache no lo ve dentro del mundo de Colo Colo, ya que es muy distinto pasar de un equipo que juega a aprovechar espacios a otro que los rivales les otorgan muy poco margen.

De Tezanos le baja el pulgar a Castro para Colo Colo | Foto: Photosport

“A Colo Colo se le meten atrás, habría que verlo en un equipo que protagonice a Popín Castro, ese tipo de jugadores, los contragolpeadores, no es lo que buscaría para Colo Colo”. remarcó.

Concluyendo, de Tezanos deja en claro que a Colo Colo le hace falta un jugador que sea protagonista y sepa marcar diferencia en cualquier tipo de contexto, en donde acá vuelve a candidatear al jugador de Huachipato, Maximiliano Gutiérrez.

“Lo que necesita Colo Colo es un jugador que sea capaz de jugar en un equipo que protagonice un partido y ese tipo de jugador, creo que es Maxi Gutiérrez”, cerró.

