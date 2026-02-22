La cuarta fecha de la Liga de Primera 2026 enfrentó a Universidad de Chile contra Deportes Limache en el Estadio Nacional, un partido cargado de tensión y emociones hasta el pitazo final.

Los Tomateros lograron rescatar un empate gracias a una entrega enorme frente a un rival que aún no logra despegar en la Liga de Primera, acumulando tres empates y una derrota.

Entre los protagonistas destacó nuevamente el delantero Daniel Popín Castro, quien no solo participó activamente en el juego, sino que también anotó uno de los goles en la igualdad.

Daniel Castro celebrando con todo su gol contra la U | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

Popín Castro le dedica palabras a Charles Aránguiz

Tras el duelo, el futbolista de 31 años protagonizó un gesto que llamó la atención fuera de la cancha: el intercambio de camisetas con Charles Aránguiz, mediocampista del Chuncho y bicampeón de América con la Selección Chilena.

A la salida del Coloso de Ñuñoa, Castro fue consultado por el medio La Magia Azul sobre este intercambio: “Charles es un gran jugador, todo lo que marcó por la Selección Chilena y bonito tener la camiseta de él”, comentó el goleador del cuadro de la Región de Valparaíso.

Con este gesto, el oriundo de Puchuncaví se lleva un lindo recuerdo tras un intenso duelo en el Nacional, que quedará grabado en su memoria.

En síntesis…