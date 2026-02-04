Este miércoles en Colo Colo presentaron de forma oficial a su quinto y sexto refuerzo para esta temporada 2026, tratándose del extremo argentino Lautaro Pastrán y el volante chileno Álvaro Madrid.
El ex capitán de Everton de Viña del Mar fue el primero en declarar en la conferencia de prensa en el Estadio Monumental, donde relató cómo se dio este arribo a Macul.
“Yo estaba esperando este salto, la verdad que había tenido ofertas antes importantes, no se pudo concretar por diferentes situaciones”, comenzó relatanto.
“Fue rápido, igual hace un par de días atrás me habían comentado gente de mi entorno que estaba la posibilidad. Obviamente me lo tomé con calma porque tenía un rol importante en mi club anterior”, continuó.
“Pero ya cuando era serio, cuando era un poco más de verdad, obviamente no te voy a mentir, uno se pone ansioso y uno está pendiente, porque se jugaba la primera fecha, pero parte de la dirigencia y el cuerpo técnico me dijeron que estuviera tranquilo y que me tome el primer partido de la liga para que siguieran las negociaciones. La verdad que estoy contento”, completó el mediocampista.
Respecto a sus objetivos para esta temporada, no descartó el poder volver a la Selección Chilena, pero antes que todo puso como prioridad al Cacique.
“Primero el club, primero está Colo Colo, y a la Selección jamás se le dice que no. Obviamente que sí, estando bien creo que tengo muchas chances de ir a la Selección”, indicó el futbolista de 30 años.
El partido de Colo Colo vs. Everton
Finalmente, Madrid fue consultado por el próximo partido de Colo Colo que será nada más que contra Everton, este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas en Macul, por la segunda fecha de la Liga de Primera 2026.
“Es raro para mí, 21 años en el club, fui capitán, me tocó vivir muchas cosas, pero hoy estoy acá, hoy tengo un nuevo desafío, asumí este desafío importante en mi carrera con mi familia. Y obviamente conozco a la perfección, incluso al cuerpo técnico, y a mis compañeros también. Pero sí, se me va a ser raro jugar contra Everton, pero hoy pertenezco a Colo Colo y es lo que está primero”, expresó.
En síntesis
- Álvaro Madrid y Lautaro Pastrán fueron presentados como los nuevos refuerzos de Colo Colo.
- El volante de 30 años prioriza su desempeño en el club antes que la Selección.
- Colo Colo enfrentará a Everton este sábado 7 de febrero a las 20:30 horas.