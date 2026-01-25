En el reciente mercado de fichajes, uno de los nombres que más ha sonado en el fútbol chileno es el de Víctor Dávila, actual delantero del Club América de México.

En los últimos días, el atacante nacional ha sido fuertemente vinculado como posible refuerzo de Colo Colo, que busca potenciar su ofensiva para la temporada 2026 tras la partida de Lucas Cepeda al Elche de España. De hecho, desde Blanco y Negro habrían presentado una propuesta a las Águilas por una cesión sin opción de compra, fórmula que permitiría sumar al jugador sin realizar una inversión mayor por su pase.

Sin embargo, uno de los principales factores que complica cualquier negociación es el alto salario que percibe Dávila en el fútbol mexicano, lo que ha abierto el debate sobre si el club chileno puede —o debe— asumir un sueldo de ese nivel.

Víctor Dávila ha perdido terreno en el equipo que dirige el brasileño André Jardine | FOTO: Simon Barber/Getty Images

¿Cuánto gana Víctor Dávila en el América?

Según el medio partidario América Monumental, el ex Huachipato percibe un salario aproximado de 1,5 millones de dólares por temporada, es decir, alrededor de $1.304 millones de pesos chilenos al año, mientras mantiene contrato vigente con el club azteca hasta mediados de 2027.

Ese monto responde al estatus de refuerzo estrella con el que llegó a los azulcremas tras su paso por el CSKA Moscú, aunque en la última etapa su rendimiento no ha sido tan dominante y ha quedado relegado en la consideración del cuerpo técnico.

A su vez, en México se especula con que parte de la directiva del América estaría dispuesta a desprenderse de Dávila para liberar un cupo de extranjero y avanzar en la contratación del volante brasileño del Palmeiras, Raphael Veiga, pero el alto salario del chileno sigue siendo una barrera difícil de sortear.

En el cuadro de Macul esperan hacerse cargo solo de una pequeña parte del sueldo del iquiqueño y que el resto sea cubierto por el club mexicano, una fórmula que, por ahora, no termina de convencer del todo a la dirigencia del América.

De este modo, mientras Víctor Dávila permanece en México, la gran pregunta persiste: ¿podrá Colo Colo realmente pagar el millonario sueldo del futbolista de 28 años? Por ahora, el escenario aparece complejo y dependerá de cuánto estén dispuestas a ceder ambas partes para que la operación llegue a buen puerto.