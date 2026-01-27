En Colo Colo andan en búsqueda de al menos dos refuerzos más para completar el plantel de cara a la temporada 2026, donde el Cacique debuta el próximo sábado por la Liga de Primera de visita ante Deportes Limache.

Uno que estaría listo para arribar al Estadio Monumental es el argentino Lautaro Pastrán. Mientras que el segundo candidato es el delantero chileno Víctor Dávila.

El jugador de 28 años se encuentra en el América de México y es un viejo anhelo del entrenador Fernando Ortiz, quien lo conoce desde que dirigió en el fútbol azteca.

Pero la piedra de tope es el salario que tiene el formado en Huachipato en Las Águilas, pese a que el club de Ciudad de México está abierto a desprenderse de él.

Es más, está entre las opciones para liberar un cupo de extranjero, por lo que su nombre también suena en otros destinos, incluso más atractivos que Colo Colo.

Los otros destinos que buscan a Víctor Dávila

Uno que se ha visto muy interesado en Dávila es el Victoria EC de Brasil, equipo que compite en el Brasileirao y habría hecho una propuesta por su préstamo con opción de compra.

Mientras que el periodista Fernando Esquivel reveló que una de las franquicias estadounidenses de la MLS (Major League Soccer) también habría realizado una oferta formal.

Donde estuvo muy cerca de partir era a Xolos de Tijuana, pero los clubes no pudieron llegar a acuerdo. Además, tendría otras opciones menores desde Europa.

En el último torneo Víctor Dávila disputó 11 partidos con el América y anotó un gol. (Foto: Simon Barber/Getty Images)

