En plena planificación de la temporada 2026 y con la inminente llegada de Francisco Paqui Meneghini, Universidad de Chile ha tenido varios nombres bajo escrutinio entre sus prioridades para reforzar el plantel.

Cada vez que se abre el mercado de fichajes, surge un nombre que llama la atención en el Romántico Viajero: el defensor central Igor Lichnovsky.

El jugador del América de México ha perdido protagonismo en Las Águilas y estaría en búsqueda de continuidad, situación que podría abrir la puerta a un posible regreso a Chile para reforzar la defensa azul.

Lichnovsky tan solo ha disputado 8 partidos en la temporada | FOTO: Andres Pina/Photosport

Pachuca pone los ojos en Igor Lichnovsky

Sin embargo, el interés no es exclusivo de la U. La edición mexicana de Sports Illustrated informó que Pachuca ha puesto la mira en Lichnovsky como alternativa para fortalecer su zaga de cara a la próxima temporada

“Los Tuzos han puesto la mira en Lichnovsky como una alternativa para reforzar su defensa central, valorando su experiencia internacional y su recorrido reciente en un club de alta exigencia como el América”, detalló el medio.

A pesar del interés, Pachuca no estaría dispuesto a desembolsar una gran cantidad de dinero por el zaguero formado en el Chuncho.

En síntesis…