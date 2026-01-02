El mercado de fichajes europeo comienza a moverse con fuerza y, una vez más, un futbolista chileno aparece en el radar de clubes importantes del Viejo Continente. ¿Quién es? Se trata de Darío Osorio.

El formado en Universidad de Chile ha tenido una temporada de consolidación en el FC Midtjylland de Dinamarca, por lo que ya ha despertado el interés de varias ligas de primer orden.

Durante los últimos días, el periodista Nicoló Schira ya había informado del seguimiento que realizan clubes como Borussia Dortmund y Hertha Berlín, atentos al crecimiento del oriundo de Hijuelas y a su proyección a corto y mediano plazo.

El nivel de Osorio en Dinamarca llama mucho la atención de grandes clubes de Europa | FOTO: Andres Pina/Photosport

Ahora, a esa lista de pretendientes se suma un nuevo actor desde Italia, lo que confirma que el nombre de Osorio comienza a instalarse con fuerza en el mercado europeo.

Bologna entra en la carrera por Darío Osorio

Según informó el medio italiano Bologna Sports News, el elenco dirigido por Vincenzo Italiano volvería al mercado de fichajes con la intención de reforzar su banda ofensiva, y el nombre que encabeza la lista es el del seleccionado chileno.

Desde Italia destacan sus principales virtudes futbolísticas, describiéndolo como “un extremo izquierdo ultrarrápido y ofensivo, hábil para el regate y el juego en espacios reducidos, con jugadas propias de un jugador de élite en su repertorio”, características que encajan con el perfil que busca el conjunto rossoblù.

El medio también advierte que la operación no será sencilla, ya que Osorio mantiene contrato vigente hasta 2028. Aun así, remarcan que las próximas semanas podrían ser claves para definir su futuro, en un escenario donde la puja por el chileno promete intensificarse.

En síntesis…