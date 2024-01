Arturo Vidal vive horas claves en el mercado de pases. El volante de la selección chilena define su futuro entre Colo Colo, América de Cali y Olimpia.

El jugador de 36 años ya recibió la primera oferta del cuadro colombiano y sería de dos mil dólares. Tras ello, se suma el ofrecimiento desde Paraguay y que ya puso una cifra sobre la mesa por el King.

Arturo Vidal es seguido por tres grandes del continente (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Pero el futbolista quiere mantenerse en el país y tiene como objetivo que sea en Colo Colo. Por lo mismo esperará hasta este martes a la reunión del directorio de ByN para saber qué pasará con su futuro.

Ahora fue Francisco Sagredo quien detalló que la negociación corre peligro y que el Cacique se bajaría de esta carrera por tener a Vidal entre sus filas. “Almirón no lo quiere en el plantel”, partió diciendo el periodista.

Luego profundizó en sus dichos con información exclusiva. “A mí lo que me dicen es que Vidal quiere aceptar la oferta de Colo Colo. Pero en ByN no le van a presentar una oferta. Entonces ahí Vidal dirá no me presentaron una oferta”, lanzó fuerte y claro en Radio Agricultura.

El periodista incluso recalcó que es una mala jugada de la concesionaria en este mercado de pases. “Yo con todos los riesgos que conlleva tanto físicos como fuera de la cancha, lo traigo. Yo me arriesgo”, sentenció el comunicador.

El periodista además recalcó que esta información fue entregada por la misma persona que el viernes pasado le confirmó que el grupo Vial no quería a Vidal y de la millonaria oferta del América.

¿Cuándo se define el futuro de Arturo Vidal

Tal como se mencionó, este martes 16 de enero a las 14:30 horas se realizará la reunión de directorio en Colo Colo para dar el visto bueno a los fichajes. Jornada que será clave para conocer a los refuerzos del Cacique y el futuro de Arturo Vidal.