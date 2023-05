Darío Lezcano llegó a Colo Colo con la misión de reemplazar a Juan Martín Lucero. Sin embargo, problemas físicos le han impedido gozar de continuidad en el equipo de Gustavo Quinteros.

Sobre esto, se refirió el periodista, Benjamín Bonhomme en Sportcenter de ESPN Chile. El profesional reveló la primera oferta que hicieron en el Cacique para buscar la salida anticipada del delantero.

“Darío Lezcano no quiere llegar y salir de Colo Colo, están en una negociación. Me he ido enterando y en una primera instancia Colo Colo le ofreció pagarle su salario de acá a fin de año y que salga ahora”, reportó el comunicador.

El delantero tiene contrato en el Popular hasta diciembre de 2024. Es decir, aún le queda un año y medio de contrato. Por aquello, quiere hacer respetar su vínculo para buscar una revancha en el Estadio Monumental.

Darío Lezcano recibió propuesta para poner fin anticipado a su contrato en Colo Colo (Foto: Marcelo Hernandez/Photosport)

Los albos buscan liberar un cupo de extranjero para poder incorporar un futbolista internacional de cara al segundo semestre. De acuerdo al reporte de Bonhomme, Gustavo Quinteros ya tuvo una conversación con Darío Lezcano, en donde le manifestó que no lo tendrá en cuenta.

El ariete tiene tres goles en el primer semestre de Colo Colo con una participación de 253 minutos en el Campeonato Nacional 2023 y 68′ en la Copa Chile. Por su parte, en Copa Libertadores aún no ve acción.

Hoy en el puesto de centrodelantero el titular es el joven de 18 años, Damián Pizarro, mientras que la alternativa es Leandro Benegas.