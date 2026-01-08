Colo Colo se sigue preparando con todo para lo que será su temporada 2026, en la que los ‘Albos’ quieren dejar en el pasado lo que fue un 2025 para el olvido y en este año, quieren volver a luchar por todo en el ámbito nacional.

Por esto, el equipo que comanda Fernando Ortiz comienza a tomar importantes decisiones para lo que es la temporada 2026, en donde el DT argentino espera poder conformar un competitivo plantel.

En las últimas horas, en Colo Colo se recibió un duro mazazo y todo esto tras lo que fue la situación de Marcos Bolados, el atacante del ‘Popular’ sufrió una dura lesión, la que lo dejará fuera de las cancha hasta mitad de temporada, aproximadamente.

Antes de lo que fue esta dura lesión, el delantero del ‘Cacique’ esta semana definía lo que era su presencia en Colo Colo, en la que todo daba a indicar que dejaría el club para cambiar de aires y reforzar a otro equipo del fútbol chileno.

Bolados tenía todo listo para partir | Foto: Photosport

Así lo informó el periodista Cristián Alvarado en el programa ‘De Puntete’ en Youtube, en la que indicó que Marcos Bolados tenía todo avanzado e incluso, su salida se pudo haber consumado en la reciente reunión de directorio, ¿el equipo? era Everton de Viña del Mar.

“El equipo que tenía todo listo y cerrado, de hecho ese día que se termina lesionando o el día siguiente el jugador se iba a despedir y se iba a ir Viña del Mar, Everton era su nueva casa, estaba resuelto y todo ok, iba a partir a préstamo”, declaró.

Con esta dura lesión, un traspaso de Marcos Bolados a cualquier otro club no es posible y ahora el delantero deberá mantener su proceso de recuperación en Colo Colo, club con el que tiene contrato hasta finales de este 2026.

