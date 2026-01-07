Este miércoles hubo reunión de directorio en Blanco y Negro, donde se definieron las primeras ventas de Colo Colo en este mercado de fichajes: Vicente Pizarro a Rosario Central y Alan Saldivia a Vasco Da Gama.

Tras la cita, habló con los medios el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, donde fue consultado por lo sucedido con el delantero Marcos Bolados, que se lesionó gravemente en plena pretemporada.

El antofagastino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, por lo que quedará al margen por todo el primer semestre, arruinándose también su traspaso.

Esto porque, según transparentó el empresario de origen sirio, estaba acordada la salida de Bolados a préstamo, aunque se reservó el nombre del club.

“La verdad que muy mala suerte lo que le pasó a Marcos, lamentable, una lesión larga, complicada que le sucedió”, comenzó diciendo.

“Nosotros estábamos conversando con Marcos para buscar una salida, porque él también tenía ganas de salir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasar por este año a Marcos, pero lamentablemente le ocurrió esta lesión”, reveló Mosa.

Marcos Bolados se lesionó el lunes en el inicio de la pretemporada de Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

Cristián Zavala tomará el lugar de Marcos Bolados en Colo Colo

Respecto a quién reemplazará al atacante de 29 años, el puertomontino entregó el nombre de Cristián Zavala, quien volvió a préstamo desde Coquimbo Unido y fue retenido por el entrenador Fernando Ortiz, tal como lo adelantó BOLAVIP.

“Y bueno, ese lugar lo va a tomar Zavala en este caso”, completó el timonel albo desde Pirque.

