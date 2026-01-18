Colo Colo registró una importante salida de su plantel profesional en el mercado de fichajes. Tras un largo vaivén, el elenco de Macul se inclinó por la partida de Alan Saldivia rumbo al extranjero.

¿Qué equipo lo adquirió? Vasco da Gama. El cuadro brasileño se quedó con sus servicios y le dejó un considerable rédito económico al conjunto albo. Sin embargo, Blanco y Negro tendrá que esperar.

Es que según reveló Globo GE, la transferencia se firmó con dos detalles. En primera instancia, Colo Colo entregó el 55% del pase del defensor uruguayo por 1,5 millones USD (1,2 millones fijos más 300 mil en primas por rendimiento).

Y, a su vez, se pactó que el club de Río de Janeiro podrá comprar otro 15% de la carta del zaguero charrúa por 350 mil dólares. Es decir, en el Estadio Monumental podrán recaudar hasta 1.850.000 USD.

El representante del jugador, Marco Vanzini, conversó con el medio citado y lanzó: “Encontramos un punto medio entre los intereses del Vasco y los del Colo Colo. Fue un trato excelente para todos. Todos estaban contentos“.

Colo Colo vendió a Alan Saldivia: puede recibir 1,85 millones USD por él. (Imagen: Photosport)

Ya dijo adiós: el paso de Alan Saldivia por Colo Colo

Desde su debut oficial en los albos, el futbolista en cuestión disputó una totalidad de 95 compromisos. En dichos encuentros, no logró anotar goles, pero sí pudo entregar cinco asistencias.

A su vez, se coronó campeón de la Copa Chile 2023, del Torneo de Primera División en 2024 y la Supercopa de Chile 2024.

