Este lunes 4 de noviembre, varios jugadores de Colo Colo, entre ellos Arturo Vidal y Leonardo Gil, causaron polémica en un reconocido bar capitalino del sector oriente.

En varios registros que se viralizaron en redes, se vio a ambos jugadores discutiendo y cuestionando a Carabineros. Ambos posible y aparentemente en estado de ebriedad.

Los reportes indicaron que además de Vidal y Gil fueron cerca de 9 los jugadores que se dirigieron al lugar a festejar, pero solo estos dos terminaron muy expuestos en los registros que se filtraron por toda la web.

Si bien la cosa no ha pasado a mayores, en Colo Colo esta situación no cayó para nada bien. De hecho, Jorge Almirón tuvo una extensa charla con los involucrados, justo en el tenso momento donde los albos se enfrentaban a los azules en el bullado caso “escritorio”.

Pero además de Almirón, se habrían llevado también una parada de carros por parte del presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien, según reportó DaleAlbo: “No estaba conforme con los hechos ocurridos, pero que lo más importante era que no cometieran estos errores y no se arriesguen ni se expongan. Así, llamó al cuidado de cada uno de los jugadores”.

Las razones de Mosa para frenar el jolgorio en Colo Colo

Estando a un partido de finalizar el Campeonato Nacional 2024 y con la clara chance de levantar la estrella 34, el presidente de la concesionaria alba les recalcó claramente aquello a sus jugadores.

El citado medio, argumenta que: “Les explicó que todos los ojos se encuentran puestos en el Cacique, puesto que es la semana más importante del año. A lo anterior, vale destacar que también existió una conversación entre los involucrados y el cuerpo técnico De esta manera, el Popular ya empieza a dar vuelta la página y enfocarse en lo que viene este fin de semana”.

El ambiente tras el fallo del Tribunal de Disciplina

Además de toda polémica, Colo Colo y Universidad de Chile se estaban enfrentando en los tribunales de la ANFP por un supuesto desacato de Jorge Almirón.

Finalmente, la denuncia de los azules no prosperó y el “Cacique” se quedó con el fallo a su favor por 4 votos contra 2.

Luego de esta teleserie ahora solo queda ganar en cancha. Los azules deben vencer a Everton este domingo y esperar que el popular no sume de a 3 ante Deportes Copiapó. Si ganan los albos, serán los nuevos campeones del fútbol chileno.