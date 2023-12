Colo Colo ya tiene definida su suerte en la Copa Libertadores. El Cacique competirá en la fase 2 ante Godoy Cruz de Mendoza. Ricardo Dabrowski se refirió al Tomba y adelantó que, por ahora, es muy prematuro sacar conclusiones acerca de la llave.

“Es un buen equipo, ha tenido muy buenos partidos. Te diría que en general ha funcionado bien con altas y bajas. El tema que hoy evaluar o pensar si es un buen o mal rival… Colo Colo hay que ver cómo se arma, hay que ver una serie de cuestiones”, comentó el Polaco en diálogo con Bolavip Chile.

No obstante, la certeza que sí tiene Dabrowski es lo beneficioso de un traslado corto para el cuadro Albo: “¿En qué lo beneficia? No es un viaje largo, no es lo mismo ir a Mendoza que ir a jugar a Quito por ejemplo. Desde ese lugar me parece que es beneficioso, después habrá que ver”.

“Por lo menos no tiene muchos traslados. En Sudamérica es un problema. Te toca un equipo de Perú por ahí del interior y los viajes son complicados, porque mucho camino de montaña. Acá por lo menos cruzas la cordillera y estás en Mendoza. Desde ese lugar está bueno”, agregó.

Colo Colo participará en la Copa Libertadores desde la fase 2 (Foto: Photosport)

Ricardo Dabrowski asegura que lo “accesible o no accesible” ya no va

El exfutbolista asegura que ya no existen los favoritismos: “Eso de accesible o no accesible, me parece que ya no corre”.

En ese aspecto, recordó la derrota del Cacique ante Delfín en el estadio Monumental: “Colo Colo quedó eliminado con Delfín, un equipo nobel en Ecuador en su momento. Tendrá que jugar con el que le toque y tratar de pasar, esa es la realidad”.