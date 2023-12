Ricardo Dabrowski revela su postura por la continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo y plantea inquietudes: "No es lo ideal"

Gustavo Quinteros podría estar viviendo el próximo miércoles su último partido al mando de Colo Colo, toda vez que aún no está claro si continuará o no al mando del Cacique en la próxima temporada.

El estratega del Cacique tiene por delante la final de la Copa Chile ante Magallanes, pero es una interrogante absoluta si estirará el vínculo con la dirigencia de Colo Colo o si armará maletas tras más de tres años dirigiendo a los albos.

En esa línea, Ricardo Mariano Dabrowski, histórico campeón de Copa Libertadores de América junto a Colo Colo en 1991, planteó sus dudas y reveló su postura respecto a Quinteros en diálogo con Bolavip Chile.

Ricardo Dabrowski se define por la continuidad de Quinteros. | Foto: Photosport

Para el ‘Polaco’, “Siempre los balances se hacen al término del año, habrá que ver las decisiones… debiera de tomarse antes porque hay que esperar un partido para ver qué se hace o no. No es lo ideal, porque lo ideal es tener por sí o no lo que se va hacer”, dijo.

Dabrowski tiene su postura por las demoras en las negociaciones: “Esas cuestiones atentan contra todo lo que implique tener una visión a futuro. Habrá que esperar al partido de la Copa Chile en el sentido que si gana o pierde. Lamentablemente estamos mal porque si esperan por un partido qué se va hacer no es bueno. 90 minutos no te hacen ni mejor ni peor, pero es lo que hay”, puntualizó.

Para el final, Dabrowski cree que no hay mucho más que hacer y posiblemente Colo Colo ya tenga una decisión tomada, independiente de la final de la Copa Chile: “No hay mucho que esperar, a no ser que termina el contrato y el DT decida por su cuenta no continuar, será, pero si el club decide que continúe ya debe tener una decisión tomada”, concluyó.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Este miércoles 13 de diciembre a las 19:00 PM de Chile continental se llevará a cabo la gran final de la Copa Chile entre Colo Colo y Magallanes en el Estadio Tierra de Campeones de Iquique.

Los títulos de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Gustavo Quinteros llegó en la temporada 2020 al Cacique para salvarlo del descenso y, desde ahí, logró los títulos de la Copa Chile 2021, Supercopa 2022 y Campeonato Nacional 2022.