El portero nacional Claudio Bravo está viviendo un renacer en el Real Betis de Manuel Pellegrini. Luego de ser suplente gran parte de la temporada, el oriundo de Viluco le terminó ganando la pulseada al portugués Rui Silva y todo parece indicar que continuará una temporada más en el cuadro bético.

Todo esto dejaría en vilo su posible retorno al fútbol chileno, el cual estaría siendo seguido de cerca por Colo Colo, club en el cual se formó y logró levantar dos títulos del Campeonato Nacional.

Pese a su reconocido amor por el Cacique, el bicampeón de América sorprendió a todos al señalar a Radio Bio Bio que “siempre me he abierto a cualquier equipo en Chile, no sólo Colo Colo. Es mi trabajo, mi profesión y me caracterizo por querer hacer las cosas bien en el lugar donde esté”.

Bravo seguiría por una temporada más en el fútbol español | Foto: Photosport

Este pensamiento de Bravo fue aprobado por el mismísimo Roberto Cóndor Rojas, ex guardameta de la Roja y el conjunto Popular, quien en conversación con Bolavip Chile se refirió a este polémico tema.

“Yo creo que la primera prioridad la debiese tener el Betis y si un club no lo necesita a él, Claudio tiene que buscar nuevos caminos como profesional que es”, comenzó diciendo.

“Él tiene que escoger el proyecto deportivo que quiere realizar volviendo a Chile. Hoy día los clubes te tienen que ofrecer un proyecto y así alcanzar las metas que él tiene”, añadió.

Por último, el ex cuidatubos dejó en claro que “ahora es diferente, antes los jugadores se identificaban más con una institución. Además, cuando uno era ídolo de una institución era complicado”.