Colo Colo venció a O’Higgins por la cuenta mínima en Rancagua tras un gol de Claudio Aquino. El Cacique sumó su tercera victoria consecutiva luego de derrotar a Everton y Unión La Calera.

Ante el triunfo de los Albos, el periodista de Chilevisión, Rodrigo Vera conversó con BOLAVIP CHILE, y entregó su versión de los hechos ocurridos en El Teniente.

“Fue sin duda el mejor partido de Colo Colo en el campeonato. No le sobra nada, incluso sigue teniendo carencias, pero por lo menos fue frente a un rival de verdad difícil de una categoría más exigente que los triunfos que había tenido”, declaró el informador sobre el nivel del Cacique.

También se refirió al nivel de Claudio Aquino, quien fue el encargado de darle los tres puntos a los dirigidos por Fernando Ortiz.

“Aquino efectivamente logra plasmar un buen partido, cosa que no le habíamos visto hace muchísimo tiempo de manera más rotunda y es un paso al frente para el equipo que gana con lo mínimo”, agregó el comentarista sobre el alza del volante argentino.

El volante argentino fue el encargado de abrir el marcador en Rancagua.

El Cacique llegó a la primera posición de la tabla momentáneamente junto a Huachipato, y todo se mantendría así ante un eventual empate o derrota de Deportes Limache frente a la U hoy.

¿Qué viene para Colo Colo?

Los Albos deberán prepararse para recibir a Universidad de Chile en una nueva edición del Superclásico. El partido se disputará el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

