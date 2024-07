Javier Correa se convirtió en la primera incorporación de Colo Colo en este mercado invernal de cara al segundo semestre. El delantero arribó a nuestro país durante la noche del pasado martes, en la cual comenzaba a vivir sus primeros acercamientos con el público del Cacique. Desde su llegada al aeropuerto, ya le comenzaban a pedir fotos los hinchas albos.

Durante este miércoles por la tarde el futbolista tuvo su presentación oficial como refuerzo de Colo Colo. Los problemas no estuvieron ajenos a la llegada de Javier Correa, pero que no estuvo de lleno con su persona, si no que, con los micrófonos en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Javier Correa estuvo acompañado por Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, además de Daniel Morón, gerente deportivo de la institución. El delantero argentino fue el primero en hacer ingreso a la salda de prensa, por lo que se ubicó en el primero puesto. Por otro lado, en el medio quedó ubicado el mandamás de la dirigencia y hacia su derecha la gerencia deportiva.

Javier Correa en su presentación con Colo Colo. (Foto: @ColoColo)

Los problemas de Javier Correa en su presentación con Colo Colo

Al momento en que los periodistas comenzaban a realizar las primeras preguntas para el futbolista Javier Correa, quien sufrió complicaciones en su micrófono. El delantero siguió entregando en su respuesta, pero las quejas rápidamente se hicieron presente por los medios presentes debido a que no se escuchaban sus declaraciones.

Por eso mismo, el presidente Aníbal Mosa se abrió a la posibilidad de cambiar de posición con el delantero y que este quedara ubicado en el centro. Sin embargo, este micrófono también presentaba un cierto grado de complicaciones. Pero, la tercera fue la vencida, dado que el delantero cambió de lugar con Daniel Morón, para poder responder como corresponde las preguntas de los profesionales.

La situación sacó carcajadas entre los periodistas

Los comunicadores que estaban presente al interior del Estadio Monumental reaccionaron con risas a los momentos en el que Correa debió cambiarse de puesto en dos oportunidades para contar las preguntas. Incluso, se tiraron más de alguna broma entre los presentes.

Revisa la presentación de Javier Correa en Colo Colo