Colo Colo anunció hace unos días el fichaje de Matías Fernández Cordero y no se quiere quedar solo en ese nombre, ya que Fernando Ortiz dejó una serie de ‘exigencias’ antes de partir a sus vacaciones en Argentina.

Uno de los puestos que el DT albo quiere reforzar sí o sí es el arco, donde Fernando de Paul prácticamente no tiene competencia. Ahí, surgió un nombre de larga trayectoria que fue pedido por el renovado técnico albo.

La información fue entregada por el periodista Cristián ‘Tomate’ Alvarado, quien en ‘De Puntete’ habló sobre el portero Esteban Andrada: “Es una petición de Fernando Ortiz. Lo conoce porque lo dirigió en el Monterrey de México”.

Ortiz habría pedido a Andrada. | Foto: Getty Images

En esa línea, ‘Tomate’ complementa su información diciendo que “Acá es conocido porque jugó en Boca Juniors, estuvo en la final de la Copa Libertadores contra River Plate en Madrid”.

Eso sí, su situación contractual y la aparición de un nuevo interesado complicarían a los albos: “Tiene 34 años y es de pleno gusto de Fernando Ortiz. Tiene contrato vigente con el Real Zaragoza y eso complica poder destrabar la situación. Además, se metió alguien en el camino: Argentinos Juniors piensa en Esteban Andrada”, aseguró.

Ahora, habrá que esperar a ver cómo se resuelve la situación de Esteban Andrada y si es una alternativa real para llegar al arco de Colo Colo y pelear un puesto con Fernando de Paul en el Estadio Monumental.

En síntesis

El técnico Fernando Ortiz solicitó el fichaje del portero Esteban Andrada para reforzar a Colo Colo.

El arquero de 34 años tiene contrato vigente con el Real Zaragoza de España actualmente.