En Colo Colo solo tienen a tres refuerzos para emprender rumbo a Uruguay, donde disputarán tres amistosos en el marco de la Serie Río de La Plata.

Esto porque el directorio de Blanco y Negro aprobó en reunión extraordinaria el fichaje del defensa uruguayo Javier Méndez, quien llegó esta jornada a Chile y pasó satisfactoriamente la revisión médica.

El jugador proveniente de Peñarol se suma al lateral Matías Fernández Cordero y a su compatriota, el también zaguero Joaquín Sosa.

Javier Méndez llegó este lunes a Chile. (Foto: Captura)

La polémica decisión de la jornada fue que los directores no resolvieron nada respecto al delantero, donde se esperaba que eligieran entre Maximiliano Romero o Damián Pizarro.

Pero aquello ni siquiera fue discutido esta tarde en la reunión telemática y tendrán que definirlo en otra cita.

Mañana (martes) el plantel albo emprenderá viaje a Montevideo, donde el miércoles enfrentarán a Olimpia a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini.

