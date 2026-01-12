En Colo Colo solo tienen a tres refuerzos para emprender rumbo a Uruguay, donde disputarán tres amistosos en el marco de la Serie Río de La Plata.
Esto porque el directorio de Blanco y Negro aprobó en reunión extraordinaria el fichaje del defensa uruguayo Javier Méndez, quien llegó esta jornada a Chile y pasó satisfactoriamente la revisión médica.
El jugador proveniente de Peñarol se suma al lateral Matías Fernández Cordero y a su compatriota, el también zaguero Joaquín Sosa.
La polémica decisión de la jornada fue que los directores no resolvieron nada respecto al delantero, donde se esperaba que eligieran entre Maximiliano Romero o Damián Pizarro.
Pero aquello ni siquiera fue discutido esta tarde en la reunión telemática y tendrán que definirlo en otra cita.
Mañana (martes) el plantel albo emprenderá viaje a Montevideo, donde el miércoles enfrentarán a Olimpia a las 21:00 horas en el Estadio Luis Franzini.
En síntesis
- El directorio aprobó el fichaje de Javier Méndez tras superar su revisión médica en Chile.
- El defensa uruguayo de Peñarol se suma a Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa.
- Colo Colo viaja este martes a Uruguay para disputar tres partidos amistosos internacionales.