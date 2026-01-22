Universidad de Chile sigue afinando su plantel de cara a la temporada 2026, y uno de los focos principales ha estado puesto en la conformación de su defensa, una zona que el cuerpo técnico busca fortalecer.

En ese contexto, uno de los “refuerzos” que tiene Francisco Paqui Meneghini esta temporada es Bianneider Tamayo, zaguero venezolano que estuvo a préstamo en Unión Española y que dejó buenas sensaciones en los partidos que pudo disputar con los Hispanos.

Sin embargo, ahora el ex Caracas no tendrá una tarea fácil, pues deberá pelear un puesto de titular con Franco Calderón y Matías Zaldivia, o habrá que ver si “Paqui” lo utiliza como tercer defensor en una línea de tres.

Bianneider Tamayo alcanzó a disputar 12 partidos con el elenco rojo | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

“Bianneider Tamayo era de la onda de Maximiliano Falcón”

A pesar de ello, en el programa Todo Es Cancha, el periodista Marcelo Muñoz valoró el desempeño del defensor azul y, sorpresivamente, lo comparó con Maximiliano Falcón, exjugador de Colo Colo.

“Lo de Bianneider dentro destacó. El hincha de la U se va a molestar con la comparativa que voy a hacer, pero era de la onda de Maximiliano Falcón por decirlo de alguna manera: con mucho ímpetu, de mucho choque, bien aguerrido, pero mejor técnicamente. Tenía unos cambios de frente maravillosos Tamayo, por lo menos en Unión Española”, afirmó Muñoz.

Además, el comunicador apuntó a su encaje táctico dentro del plantel universitario: “Yo creo que en línea de tres podría tener muchos bonos”, agregó, dejando en claro que ve al venezolano como una alternativa seria para una eventual defensa con tres centrales.

En síntesis…