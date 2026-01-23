Colo Colo anunció el día de ayer que Lucas Cepeda deja de ser jugador del Cacique y parte al fútbol de España, donde buscará consolidar su carrera en el exterior en su primera aventura en el ámbito internacional.

La salida de Cepeda hizo que el medio Sentimiento Popular reviviera una antigua foto en donde sale el propio Cepeda, Maximiliano Falcón y Carlos Palacios, todos hoy por hoy fuera del Estadio Monumental.

“Con la venta de Lucas Cepeda al Elche, Colo Colo se desprendió oficialmente de estos tres jugadores claves en la campaña de 2024”, pusieron recordando el título que los albos le remontaron de manera increíble a Universidad de Chile.

¿Vuelve Peluca a Colo Colo? | Foto: Instagram

La sorpresa mayor vino no solo cuando Maximiliano Falcón le dio ‘like’ a la publicación, sino que el mismo ‘Peluca’ comentó: “Yendo”, fueron sus palabras al lado de un reloj de arena, simbolizando que es cosa de tiempo su vuelta a Macul.

Cabe recordar que Maximiliano Falcón tuvo un excelente paso por Colo Colo, pero su salida no fue de la mejor manera: ante la oferta del Inter de Miami, no se presentó en la pretemporada del Cacique y forzó su salida.

¿Habrá Falcón en Colo Colo en el mediano plazo? Lo cierto es que el jugador uruguayo ya se sacó el gustito de jugar con Lionel Messi y Luis Suárez y ha reiterado en varias ocasiones su amor por Colo Colo.

En síntesis

Lucas Cepeda fue transferido oficialmente de Colo Colo al Elche de España.

Maximiliano Falcón insinuó su regreso al club mediante un comentario en redes sociales.