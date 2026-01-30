Mientras Colo Colo afina los últimos detalles para lo que será su debut en la Liga de Primera 2026 ante Deportes Limache, el defensor Maximiliano Falcón vive un positivo presente en el Inter Miami.

Durante las últimas horas, el zaguero uruguayo arribó a Colombia junto a sus compañeros del elenco de la MLS para enfrentar a Atlético Nacional, en un duelo amistoso de pretemporada programado para este sábado 31 de enero.

El compromiso servirá como preparación de cara a los desafíos oficiales que se avecinan para el equipo estadounidense, donde militan figuras de talla mundial como Lionel Messi y Luis Suárez, entre otros.

El vínculo entre Maximiliano Falcón y Colo Colo sigue intacto

Pese a su nuevo desafío internacional, el “Peluca” dejó en claro que su paso por el Cacique sigue muy presente, recordando su experiencia enfrentando a clubes colombianos durante su etapa en el fútbol chileno.

“En Colo Colo jugamos varias veces contra equipos colombianos. Físicamente son fuertes, jugadores muy rápidos, desequilibrantes. En líneas generales siempre salen buenos partidos”, señaló Falcón, destacando el nivel y la intensidad del fútbol cafetero.

Falcón y Colo Colo eliminaron a Junior de Barranquilla en los octavos de final de la Copa Libertadores 2024 | FOTO: Jairo Cassiani/VizzorImage/Photosport

Además, el defensor no solo se refirió a lo deportivo, sino también a su experiencia personal compartiendo camarín con futbolistas de ese país durante su estadía en Macul. “Como compañeros tuve en Colo Colo dos o tres colombianos, y fuera de la cancha son muy buena gente”, sentenció.

Así, Falcón demuestra que, pese a estar viviendo una nueva etapa en el extranjero, su vínculo con el conjunto Popular sigue intacto, recordando con naturalidad las experiencias que marcó su paso por el Monumental.

En síntesis…