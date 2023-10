Este fin de semana todos los flashes de las cámaras se fueron hacia Matías Fernández, icónico ex jugador de Colo Colo y la Selección Chilena, quien decidió colgar definitivamente los botines después de varios años de carrera.

El 14 de los blancos, como le apodaban los hinchas colocolinos y el periodista argentino Juan Pablo Varsky, dejó atrás su paso por Villarreal de España, Sporting de Lisboa, Fiorentina y Milan de Italia, entre otros clubes, y tuvo su adiós del fútbol en el Estadio Monumental, recinto que se vistió de gala.

Tras el amistoso en el recinto deportivo de Pedrero, uno de los que alzó la voz fue Jaime Valdés, recordado ex jugador del conjunto Popular, quien compartió camarín con Matigol en el cuadro de Portugal.

“Una linda fiesta. Creo que totalmente merecida una despedida así para Matías por todo lo que su carrera. Contento de haber compartido con él”, remarcó el ex volante albo a Dale Albo.

Valdés tuvo un exitoso paso por el Monumental | FOTO: Felipe Zanca/Photosport

“Un gusto haber recibido su invitación. Fuimos compañeros en el Sporting y pude conocerlo bien. Disfruté de su talento, así que me puso muy contento el que me haya invitado para su despedida”, expresó el ex Deportes La Serena.

Si bien Pajarito se retiró del fútbol hace algunos meses, todavía no ha tenido su partido de despedida, por lo que La Ruca podría vivir una nueva fiesta. “Siempre es lindo poder encontrarse con la gente. Siempre me han tenido un cariño muy especial. Es un gusto volver al Monumental. Una despedida sería soñada, ¿a quién no le gustaría?”, sentenció.

LOS NÚMEROS DE JAIME VALDES EN SU PASO POR COLO COLO

El exfutbolista profesional chileno arribó a Colo Colo el año 2014 y desde ese momento se ganó el cariño de los hinchas colocolinos gracias a su talento y goles. En total, Valdés levantó 3 Campeonatos Nacionales, 2 Copa Chile y 2 Supercopa de Chile con la camiseta del Cacique.