Juan Cristóbal Guarello advierte a Fabián Orellana junto a Arturo Vidal: “Tengo una cartita bajo la manga, algo que yo sé que no tendría que saber”

La pelea entre Fabián Orellana con Arturo Vidal en contra de Juan Cristóbal Guarello está desatada, absolutamente. Anoche, en el programa “De Fútbol se Habla Así” de DSports, el rostro televisivo y experimentado comunicador deportivo no se guarda nada en contra de ambos futbolistas representados por Fernando Felicevich.

“Este Guarello cree que se las sabe todas el culiao (sic)!… ¡No jugó nunca a la pelota el malo CTM!“, dijo Orellana en una de las pocas veces que ha sacado la voz. Ante ello, JC en su estilo sin insultos ni garabatos denostó a ambos jugadores por su manera de hablar.

“Fui insultado por Arturo Vidal y Fabián Orellana. Sólo quiero decir una cosa ¿Una década en Europa para hablar así? Cuando te están siguiendo miles de personas. Una década en Europa, en la cuna de la cultura occidental para hablar así“, empezó diciendo Guarello.

Luego, el dueño de “La Hora de King Kong” sacó las bombas y primero cargó con Orellana. “¿Que Orellana no aprendió nada en España? ¿No escuchó hablar a la gente? ¿No aprendió nada?“, dijo. Posteriomente, JC increpa a Vidal con “estuvo en el norte de Italia, en la cuna de la banca por ejemplo, en la cuna de nuestro idioma, de toda nuestra cultura (…) Una década en Europa y más para hablar y expresarse de esa manera ¡Qué triste!”, sentenció.

Juan Cristóbal Guarello no se guardó nada contra Vidal y Orellana (Pantallazo DSports Chile)

Guarello intentó sacar la academia y todos los años de conocimiento en pantalla, luego que Orellana -uno de los más críticos con el rostro deportivo- le dijera también que ““no está ni titulado de periodista ese CTM (sic)”.

“Después cuando pasen los años, porque también se vive como se habla, no reclamen de como terminan”, deslizó.

La megabomba de Guarello, en el cierre de su diálogo, va directo a Vidal y teledirigida a Orellana.

“Tú Vidal que tanto defiendes a tu empresario, yo no sé si te quieren tanto. Yo tengo una cartita bajo la manga, aquí, aquí. Algo que yo sé que no tendría que saber. ¿Quién me lo contó?”, remató JC.

Revisa la advertencia de JC Guarello en contra de Arturo Vidal y Fabián Orellana: