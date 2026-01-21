El arco de Colo Colo vuelve a ser tema central en el mercado de pases y en las últimas horas surgieron novedades que podrían cambiar el panorama en Macul. Aunque inicialmente existía tranquilidad con los nombres que actualmente integran el plantel, nuevas informaciones apuntan a que el cuerpo técnico busca sumar competencia directa para el puesto de titular.

Así lo reveló el periodista Cristian “Tomate” Alvarado en Radio ADN, quien transparentó las versiones cruzadas que recibió desde el entorno albo: “He recibido la información que (Ortiz) está conforme con Maureira, con Villanueva y con el arquero Fernando De Paul, que es el titular. Después recibo otra información y me dicen: no, el técnico quiere un arquero”, explicó.

Según detalló el comunicador, la idea ahora sería ir por un guardameta que realmente dispute el puesto: “Necesita un arquero que derechamente pelee el puesto con Fernando De Paul”, señaló Alvarado, dejando en claro que no se trata de un refuerzo de proyección, sino de un nombre con experiencia y peso.

En ese contexto, comenzó a tomar fuerza un candidato concreto. “En estas últimas horas la gerencia deportiva de Colo Colo está tomando fuerza el nombre de Sebastián Pérez”, afirmó el periodista, instalando al actual portero de Palestino como el principal apuntado por Blanco y Negro.

Zanahoria Pérez comienza a tomar fuerza para reforzar a Colo Colo. (Foto: Photosport)

El propio Alvarado agregó que ya existieron contactos formales. “Hubo una comunicación ayer con la gente de Palestino, también con el jugador, que está a la disposición, el cual tiene contrato con Palestino, pero también mostró el deseo de poder vestir la camiseta de Colo Colo”, sostuvo.

Finalmente, el periodista fue categórico respecto al momento que vive la operación: “Hoy día el arquero que toma la delantera y finalmente, si se logra concretar el arribo de un arquero para Colo Colo, es Sebastián ‘Zanahoria’ Pérez”, remató, dejando claro que el ex Universidad Católica y Deportes Iquique asoma como el principal candidato para reforzar el arco albo.

El otro exportero Cruzado que suena en Colo Colo

Pero así como ‘Zanahoria’ días atrás surgió que, desde Macul, se habría reactivado el interés en Matías Dituro, otro exportero de la UC quien hoy milita en el Elche de España.

Y atención a esto último, ya que dicho cuadro español sería el mismo quien tiene entre ceja y ceja el fichaje de Lucas Cepeda, razón por la que desde Blanco y Negro se estaría evaluando la posibilidad de utilizar a su gran figura como “moneda de cambio” (más réditos económicos a favor del ‘Cacique’) para materializar la operación.

Por ahora, no hay confirmación oficial ni negociación cerrada, pero el nombre de Sebastián Pérez ya está instalado con fuerza en la órbita del ‘Cacique’. En Macul siguen evaluando alternativas, mientras el hincha albo comienza a ilusionarse con la llegada de un arquero que podría transformarse en pieza clave para la temporada.

DATOS CLAVE

El periodista Cristian Alvarado reveló que Colo Colo busca competencia para Fernando De Paul.

Sebastián Pérez de Palestino es el principal candidato y ya existieron contactos formales.