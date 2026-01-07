Colo Colo se encuentra en Pirque realizando parte de la pretemporada, donde la próxima semana viajarán hasta Uruguay para disputar una serie de compromisos amistosos ante Olimpia, Alianza Lima y Peñarol en el marco del torneo ‘Serie Río de La Plata’.

El día lunes, Vicente Pizarro abandonó la concentración del Cacique a la espera de poder sellar su llegada a Rosario Central, equipo que es dirigido por Jorge Almirón y que este año disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores de América tras una buena temporada 2025.

Saldivia se va de Colo Colo. | Foto: Photosport

Pizarro, eso sí, no habría sido el único en abandonar los trabajos en el complejo del SIFUP, ya que según reporta Dale Albo, también lo hizo Alan Saldivia a la espera de resolver su futuro con Vasco de Gama de Brasil.

El defensor central uruguayo finalmente dejará el Estadio Monumental por US$ 1,8 millones de dólares por el 70% de su ficha, donde el 30% restante queda en posesión de Colo Colo para negocios futuros.

Así las cosas, está todo encaminado para que tanto Alan Saldivia como Vicente Pizarro dejen la institución después de un largo tiempo y busquen aventuras internacionales en equipos importantes de Brasil y Argentina, respectivamente.

En síntesis

Colo Colo disputará el torneo Serie Río de La Plata en Uruguay ante Olimpia, Alianza y Peñarol.

Vicente Pizarro dejó la concentración para fichar por Rosario Central de Argentina para jugar la Libertadores.