Sebastián “Zanahoria” Pérez volvió a instalar su nombre en la órbita de Colo Colo. El arquero de Palestino ha sido mencionado como una de las alternativas que maneja el ‘Cacique’ para reforzar el arco de cara a la temporada 2026, lo que ha despertado interés entre los hinchas albos y en el medio nacional.

En ese contexto, el propio golero abordó los rumores en conversación con ADN Deportes, dejando en claro que hasta ahora no ha existido un contacto formal. “No he sabido nada más de lo que sale en la prensa. Mi presente es Palestino y para salir de acá tiene que ser por algo mejor en lo deportivo”, comentó con total franqueza.

Las palabras del ex seleccionado chileno reflejan una postura cauta, pero también abierta a escenarios futuros. El exmeta de la UC no escondió que las oportunidades importantes siempre son atractivas en la carrera de un futbolista profesional, especialmente cuando se trata de desafíos de mayor envergadura.

Zanahoria mantiene la calma ante rumores que lo vinculan con Colo Colo (Imagen: Photosport)

De hecho, el arquero reconoció que no se cierra a una eventual salida si aparece un proyecto convincente: “No me cierro a nada, me gustan los desafíos y los retos importantes. Mientras tanto, sigo acá”, añadió en la misma entrevista radial.

Por ahora, su foco está puesto completamente en Palestino, donde ha sido pieza clave y uno de los jugadores más regulares del plantel. Su liderazgo y experiencia lo han convertido en un referente dentro del camarín árabe, situación que también explica su cautela al hablar sobre el futuro.

Así, mientras Colo Colo evalúa opciones para reforzar su portería, Sebastián Pérez mantiene la calma y la claridad: comprometido con su presente, pero consciente de que su rendimiento puede abrirle nuevas puertas si llega una propuesta que represente un verdadero salto deportivo.

